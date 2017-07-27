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تحرير 4 أشخاص من قبضة أهالي بسبب سرقة "باب حديدي" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

تحرير 4 أشخاص من قبضة أهالي بسبب سرقة "باب حديدي" في سوهاج

11:33 ص الخميس 27 يوليو 2017

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، 4 أشخاص بعد احتجازهم وتعذيبهم بجزيرة طما شمالي المحافظة، بسبب سرقة باب حديدي.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا من رائد سمير فهمي، 28 عامًا، تاجر خردة، ويقيم بناحية عزبة الحما دائرة المركز، وأيمن البدري محمد وشهرته "شامبو" 35 عامًا عامل، ويقيم ببندر طما، وهواري نصر أبو النعمان، 17 عاماً عامل ويقيم بالشوكا دائرة المركز، محمد حسين محمد، 19 عامًا عامل ويقيم بالشيخ أعمر دائرة المركز، باحتجازهم من قبل 4 أشخاص، والتعدي عليهم بالضرب، لاعتقادهم أنهم وراء سرقة باب حديدي.

ضبطت قوات الأمن المتهمين وهم، حمدي عثمان حسن، 56 عامًا تاجر، وأشرف عاصم عثمان 30 عامًا عامل، وعمر أحمد حسين 16 عامًا عامل، ومحمد علي السيد 34 عامًا عامل، ويقيمون بناحية جزيرة طما دائرة المركز.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 11156 جنح المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.

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