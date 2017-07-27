بالصور.. وزير النقل والمواصلات يصل جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة دكتوراة

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الهندسة في الجامعة.

ويترأس الوزير، لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بعنوان "دراسة سلوك كباري تربة معدنية"، المقدمة من الباحث المهندس أحمد اسماعيل أحمد، بمشاركة علاء عبدالحميد عطا، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوى رجب السخاوي، أستاذة ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، والدكتورة سوزان سعد محمود، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالمركز القومي للبحوث.

وتتضمن زيارة الوزير للجامعة، عرض نماذج من مشروعات التخرج، أهمها "مركبة صغيرة تتحرك بالقوى البدنية البشرية" والتي شاركت في المسابقة الدولية التابعة للجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية، وكانت الجامعة هي الفريق الوحيد المشارك على المستويين العربي والإفريقي ضمن 45 فريقًا مشاركين.

كما تتضمن الزيارة عرض نموذج مشروع "مطب صناعي" لتوليد الكهرباء، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في تنفيذ المشروعات.

ويعقب زيارة الجامعة، اجتماعًا للوزير مع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والمجلس التنفيذي بالمحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لأعمال إنشاءات طرق تربط مدينة الزقازيق بمدن "بلبيس، والسنبلاوين، وأبو حماد، والطريق الدائري الإقليمي".