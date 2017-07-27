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سفير كوريا الجنوبية: منح دراسية لطلاب "الإسكندرية" بالجامعات الكورية

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مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية: منح دراسية لطلاب "الإسكندرية" بالجامعات الكورية

11:28 ص الخميس 27 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سون ج يون، عن استعداد حكومة بلاده تقديم منح دراسية لطلاب جامعة الإسكندرية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعات الكورية.

جاء ذلك خلال فى تصريحات له خلال زيارته، اليوم الخميس، لجامعة الإسكندرية، على رأس وفد دبلوماسي من السفارة الكورية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وسبل اﻻستفادة من التجربة الكورية فى مجال العلوم التكنولوجية.

وأشار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى توفير فرص دورات تدريبية وورش عمل لطلاب الجامعة في العديد من المجاﻻت التكنولوجية والصناعية التى يتطلبها سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الانفتاح وإقامة علاقات وثيقة ومتميزة مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة في مختلف دول العالم.

وأعرب "الكردى" عن رغبة جامعة اﻻسكندرية فى اﻻستفادة من التجربة الكورية من خلال فرص المنح والتدريب التى يمكن ان تقدمها الجامعات الكورية لطلاب الجامعة.

ودعا رئيس الجامعة الجانب الكوري إلى التعاون فى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية ببرج العرب، والتي ستتضمن مجمعات تقنية في التخصصات العلمية المختلفة، مرحبًا باستقبال الطلاب الكوريين الراغبين في تعلم ودراسة اللغة العربية والثقافة المصرية من خلال مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب.

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