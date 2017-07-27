مدير مستشفى" 57357": نشارك بـ18 بحثا علميا عن سرطان الأطفال بواشنطن

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة أكسفورد البريطانية لإنشاء كلية تمريض، بالإضافة إلى 7 شهادات علمية من جامعة هارفارد الأمريكية للطب، وكافة الهيئات العلمية والمستشفيات الدولية العاملة في مجال سرطان الأطفال ولا يوجد مؤتمر علمي حول العالم إلا ويشاركون به ويُعتد بما ينشرونه من أبحاث علمية في علاج السرطان.

وأكد أبو النجا، في تصريحات صحفية، أن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 سوف يتم تكريمها مطلع الشهر القادم في المؤتمر العلمي الأكبر لسرطان الأطفال بواشنطن، مشيرا إلى أن المستشفى ستشارك بـ 18 بحثا علميا موثقا في علاج سرطان الأطفال، كما نجحت المؤسسة في إعادة 24 عالما مصريا من الخارج للعمل في أبحاث الأورام السرطانية داخل المستشفى.

وأضاف: "في 57357 بالبحث العلمي والتعليم المستمر قربنا نوصل لنسب الشفاء العالمية، ووصلنا لنسبة شفاء 75.9% للسركوما العظمية المنحصرة (والتي تبلغ نسبة الشفاء العالمية فيها 77%) و 46% للسركوما العظمية المنتشرة التي تصيب أنسجة العظام وفي سرطان الدم الليمفاوى الحاد بلغت نسبة الشفاء (78.1%) وهي نفس نسبة الشفاء العالمية".

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