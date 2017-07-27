البيئة: تزويد الفروع الإقليمية بـ 34 جهازًا لفحص عوادم المركبات

كتبت - مادي غيث:

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لفحص عادم المركبات، بتزويد عدد من الفروع الإقليمية التابعة لجهاز شئون البيئة بـ 34 جهازا لفحص عوادم المركبات، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ برنامج فحص المركبات على الطريق بجميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم توزيع الأجهزة على فروع الجهاز بالبحر الأحمر والبحيرة والمنصورة وأسيوط والوادي الجديد وأسوان وطنطا.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج فحص عادم المركبات على الطريق يهدف لتحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأوضحت أنه تم ربط جميع الأجهزة المستخدمة في قياس عادم المركبات على الطرق بشبكة رصد العوادم الخاصة بجهاز شئون البيئة.

وأضافت أنه يتم تنفيذ البرنامج بعدد من المحافظات وجاري استكمال المنظومة لتشمل جميع المحافظات.