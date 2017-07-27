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رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

11:20 ص الخميس 27 يوليو 2017

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

القاهرة - (أ ش أ):
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 8 قرارات بتخصيص أراض لإقامة منشآت خدمية عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، القرارات التي كانت أولها في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لإقامة وحدة إطفاء بقرية الرحمانية قبلي، بمساحة 225 مترا مربعا، كما تم تخصيص قطعة بمساحة 3 أفدنة بالواحات البحرية لإقامة ملحق مركز شباب عليها.

وخصص رئيس الوزراء قطعة أرض بمساحة 115 مترا مربعا بمدينة المحلية الكبرى لإقامة مجمع خدمات للتضامن الاجتماعي عليها، كما خصص قطعة أرض بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء لإقامة مدرسة تجريبية عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 5400 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وقطعتي أرض بالوادي الجديد لإقامة مسجدين عليها.

وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2281 مترا مربعا بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاستغلالها كزوائد تنظيم لمبنى الهيئة هناك.

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مصراوي Masrawy

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