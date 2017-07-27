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الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والقاهرة تُسجل 36 درجة

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والقاهرة تُسجل 36 درجة

11:15 ص الخميس 27 يوليو 2017

كتبت - مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيان الخميس، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، حتى شمال الصعيد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة حيث يرتفع الموج فيه ما بين متر ونص إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب حيث يرتفع الموج ماين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 22 34

نخل 21 36

طابا 24 36

الطور 26 37

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 28 40

رفح 23 33

كاترين 22 32

سيوة 26 38

المنيا 25 40

الفيوم 25 38

رأس سدر 26 36

أبوسمبل 26 44

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 26 41

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 28 45

شلاتين 29 39

حلايب 30 38

الوادى الجديد 24 44

قنا 26 43

نويبع 28 38

السلوم 23 30

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