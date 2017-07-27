وزير الزراعة: طرح الكميات المتاحة من الأضاحي بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال طرح كافة الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس قطاع الإنتاج، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ورئيس الإدارة المركزية للمحطات، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتوفير الأضاحي قبل العيد.

وشدد البنا - في بيان اليوم الخميس- على ضرورة مراعاة توزيع كافة الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقا للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف وزير الزراعة مسئولي القطاعات المعنية بالوزارة، بسرعة إعداد الخريطة التفصيلية الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة بكل محافظة، والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.​