أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: طرح الكميات المتاحة من الأضاحي بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: طرح الكميات المتاحة من الأضاحي بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

11:13 ص الخميس 27 يوليو 2017

وزير الزراعة: طرح الكميات المتاحة من الأضاحي بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال طرح كافة الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس قطاع الإنتاج، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ورئيس الإدارة المركزية للمحطات، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتوفير الأضاحي قبل العيد.

وشدد البنا - في بيان اليوم الخميس- على ضرورة مراعاة توزيع كافة الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقا للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف وزير الزراعة مسئولي القطاعات المعنية بالوزارة، بسرعة إعداد الخريطة التفصيلية الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة بكل محافظة، والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.​

هذا المحتوى من

97c9ec67b5.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البنا في مؤتمر الشباب: 77 ألف فدان تعديات علي الأراضي الزراعية

    أخبار

  • "الزراعة": 4 ملايين فدان مزروعة بالمحاصيل الصيفية

    أخبار

  • وزير الزراعة يطالب مركز البحوث باستنباط أصناف جديدة لتقليص المحاصيل

    أخبار

  • نائب وزير الزراعة: مشروع المدينة السميكة بـ"غليون" يوفر 10 آلاف فرصة

    أخبار

إعلان

f19c73fef7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين