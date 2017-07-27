افتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا"، بالمؤسسة القومية لتنمية المجتمع والأسرة بشارع الرصافة بمحرم بك بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة للمعارض تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات، بهدف تشجيع الأسر المنتجة على تحسين دخلها وتنمية مواردها، بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس.

ويشارك في المعرض 25 عارضا من عدد من المحافظات منها شمال سيناء، وكفر الشيخ، والقاهرة، بالإضافة إلى الإسكندرية، كما يشارك أيضا في المعرض شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيح، وعشر سيدات من صغار المنتجين.

وقالت الوزارة إن المعرض يضم منتجات متميزة للأسر المنتجة مثل المفروشات المصنوعة يدويا وقطع الديكور الخشبية والمرصعة بالصدف والنحاس والعديد من المنتجات الأخرى مثل الحلويات وعسل النحل والمواد الغذائية الطبيعية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً يوميا وحتى نهاية الشهر الجاري.