سقوط عصابة "ذرجينة" لسرقة "سيارات الخردة" في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات المحملة بالخردة وبيع حمولتها، وأعادت 3 سيارات سرقها أعضاء التشكيل.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسرقة سيارة نقل محملة بكمية من الخردة قيمتها 100 ألف جنيه، على طريق "السويس – الإسماعيلية"، بعد إجبار سائقها على التوقف تحت تهديد السلاح.

وشكّل مدير أمن السويس، فريق بحث قاده العميد محمد والي، مدير ادارة البحث الجنائي، وشارك فيه ضباط إدارة البحث ورؤساء مباحث قسمي فيصل والجناين.

وتوصلت تحريات العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث، إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم 5 أفراد، يستخدمون سيارة ملاكي ماركة "فيرنا" بيضاء اللون، بعد وضع لاصق على اللوحات، لسرقة السيارات المحملة بالخردة وبيع حمولتها والتخلص من السيارة.

وأعد فريق البحث عدة كمائن أمنية على طريق "السويس – الإسماعيلية"، وضبطوا "س.م" بائع خردة، و"ر.ع"، سائق السيارة المستخدمة في السرقة، و"أ.ف" وشهرته "ذرجينة"، و"إ.ص" المسؤول عن بيع الخردة.

وأقر المتهمين بواقعة سرقة السيارة التي تحمل لوحات "د.ر.س 7824" المبلغ عنها، كما اعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة آخريين، الأولى سيارة نقل مرسيدس سرقوها تحت تهديد السلاح على طريق "الشرقية – أبو كبير"، وأخرى استولوا عليها على طريق "السويس – الإسماعيلية".

وأرشد المتهمون عن مكان السيارات الثلاث بحمولاتها، وبتفتيش السيارة المستخدمة في وقائع السرقة عثرت الشرطة داخلها على فرد خرطوش ومطواه وسكين، واعترف المتهمون باستخدامها لتهديد سائقي الشاحنات وإجبارهم على التوقف.