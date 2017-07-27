«البنا» يشدد على طرح «أضاحي الزراعة» بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

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شدد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى من خلال طرح كافة الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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وأكد «البنا» خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، الخميس، على ضرورة مراعاة توزيع كافة الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.