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السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

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السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات مختلفة ببعض المحافظات لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر السيسي، القرار رقم ٢٩٩ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 360.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وأصدر القرار رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إنشاء التقطاعات بأراضي شركة الجديدة للإسكان والتعمير من أعمال المنفعة العامة.

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وأصدر الرئيس، القرار رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إنشاء تقاطعات طريق "القاهرة- السويس" من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة، والقرار رقم ٣١١ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة بعض المشروعات عليها.

وأصدر أيضا القرار رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٧ بتخصيص قطعة مساحتها 15.5 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا لصالح وزارة والتجارة الخارجية لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجيستية.

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التحرير

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