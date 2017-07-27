أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

«هروب اضطراري» كاد ينهي حياته.. 8 معلومات عن «أحمد العوضي»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاجأ الممثل الشاب أحمد العوضي الجمهور بإعلان خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء.

وتلقى "العوضي" التهاني من جماهيره وزملائه بالوسط الفني، وكان أبرزهم المطربة شاهيناز ضياء، التى قامت بنشر صورة معهما في حفل الخطوبة، لتقدم لهما التهاني والمباركة متمنية لهما السعادة.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنان الشاب، من ثم نرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

hfghf

1- تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان شعبة تجارة خارجية عام 2006، وكان يعتقد في بادئ الأمر أنه درس في كلية الشرطة، ولكنه أكد في أكثر من حوار أنه ليس ضابطًا.

2- يعشق "العوضي" ممارسة الرياضة ويحرص دائمًا على مشاركة جمهوره صوره داخل صالة "الجيم".

3- لم يعرف الكثيرون أن "العوضي"، كان ملاكمًا في الأساس قبل أن يحترف التمثيل، ولكنه ما زال حتى الآن يمارس الرياضة بانتظام.

4- دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان الراحل نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "متخافوش".

شاهد أيضا

5- توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى 5 سنوات وعاد بمسلسل "السبع وصايا"، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه.

6- انطلق "العوضي" بعدها بالعديد من الأعمال المهمة، كان أبرزها مسلسلا "العهد"، و"الميزان".

7- شارك العوضي في الموسم الرمضاني السابق بمسلسلين: "أرض جو" بطولة غادة عبد الرازق، و"الحصان الأسود" بطولة الفنان أحمد السقا.

 

8- روى "العوضي" تفاصيل مشهد كاد يتسبب في موته أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن في  فيلم "هروب اضطراري"، قائلا: "جمعني مشهد مطاردة بالسيارات مع أمير كرارة على كوبري قصر النيل، حيث كنت ألاحقه بالسيارة إلى أن تحدث مواجهة بيننا، وكان هناك ونش يقف عن يمين الكوبري، وبينما أسعى لسد الطريق بالسيارة أمام كرارة، ضغطت بشدة على البنزين، مما جعل السيارة تندفع باتجاه الونش ونزلت بكامل هيئتها تحته، مما أتلف محتوياتها بالكامل، ولكني لم أتعرض لأي أذى".

وتابع: "أرفض فكرة الاستعانة بدوبلير أثناء تصوير المشاهد الخطرة، لإضفاء عنصر المصداقية والواقعية على المشاهد نفسها، علما بأنني صورت مشاهد أكثر خطورة من مشهد الكوبري، الذي دفع السقا لذبح عجل في اليوم التالي من الواقعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء