«هروب اضطراري» كاد ينهي حياته.. 8 معلومات عن «أحمد العوضي»

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فاجأ الممثل الشاب أحمد العوضي الجمهور بإعلان خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء.

وتلقى "العوضي" التهاني من جماهيره وزملائه بالوسط الفني، وكان أبرزهم المطربة شاهيناز ضياء، التى قامت بنشر صورة معهما في حفل الخطوبة، لتقدم لهما التهاني والمباركة متمنية لهما السعادة.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنان الشاب، من ثم نرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان شعبة تجارة خارجية عام 2006، وكان يعتقد في بادئ الأمر أنه درس في كلية الشرطة، ولكنه أكد في أكثر من حوار أنه ليس ضابطًا.

2- يعشق "العوضي" ممارسة الرياضة ويحرص دائمًا على مشاركة جمهوره صوره داخل صالة "الجيم".

3- لم يعرف الكثيرون أن "العوضي"، كان ملاكمًا في الأساس قبل أن يحترف التمثيل، ولكنه ما زال حتى الآن يمارس الرياضة بانتظام.

4- دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان الراحل نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "متخافوش".

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5- توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى 5 سنوات وعاد بمسلسل "السبع وصايا"، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه.

6- انطلق "العوضي" بعدها بالعديد من الأعمال المهمة، كان أبرزها مسلسلا "العهد"، و"الميزان".

7- شارك العوضي في الموسم الرمضاني السابق بمسلسلين: "أرض جو" بطولة غادة عبد الرازق، و"الحصان الأسود" بطولة الفنان أحمد السقا.

8- روى "العوضي" تفاصيل مشهد كاد يتسبب في موته أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن في فيلم "هروب اضطراري"، قائلا: "جمعني مشهد مطاردة بالسيارات مع أمير كرارة على كوبري قصر النيل، حيث كنت ألاحقه بالسيارة إلى أن تحدث مواجهة بيننا، وكان هناك ونش يقف عن يمين الكوبري، وبينما أسعى لسد الطريق بالسيارة أمام كرارة، ضغطت بشدة على البنزين، مما جعل السيارة تندفع باتجاه الونش ونزلت بكامل هيئتها تحته، مما أتلف محتوياتها بالكامل، ولكني لم أتعرض لأي أذى".

وتابع: "أرفض فكرة الاستعانة بدوبلير أثناء تصوير المشاهد الخطرة، لإضفاء عنصر المصداقية والواقعية على المشاهد نفسها، علما بأنني صورت مشاهد أكثر خطورة من مشهد الكوبري، الذي دفع السقا لذبح عجل في اليوم التالي من الواقعة".