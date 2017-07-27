الإثارة تتواصل في الصفقة الغامضة

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وصلت الإثارة في سوق الانتقالات الصيفية، ذروتها مع تحركات عمالقة أوروبا لإبرام صفقات من العيار الثقيل.

وبدأ باريس سان جيرمان الفرنسي، العمل على حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار، نجم برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات انتقال نيمار إلى العملاق الباريسي بمثابة الصفقة الغامضة، في ظل تدفق الأنباء الواردة بإمكانية رحيل النجم البرازيلي الشاب عن صفوف البارسا، لعدم رغبته التواجد في ظل زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن باريس سان جيرمان يريد الحصول على إجابة من نيمار حول موافقته على الانضمام للنادي، وسيعمل على إغلاق الصفقة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مدير باريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي اتصل باللاعب البرازيلي شخصيًا، ليقول له إن النادي لا يريد الانتظار أكثر، ويرغب بالحصول على موافقته من أجل إتمام الصفقة بالتزامن مع نهاية رحلة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن اتصالا جمع أوناي إيمري مدرب سان جيرمان بنيمار، في الساعات الماضية، حيث شرح المدير الفني مشروع النادي الباريسي المستقبلي، من أجل إقناع نيمار بالانضمام للفريق في أسرع وقت ممكن.

وأكدت ليكيب أن نادي العاصمة الفرنسية لا يريد أن تطول المفاوضات أكثر من ذلك، كي يتمكن من بدء المساعي للتعاقد مع لاعبين آخرين، حال رفض المهاجم البرازيلي الانتقال لصفوفه في نهاية المطاف.

وأضافت أنه من بين البدائل التي قد يفكر بها باريس سان جيرمان، التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي أو الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم موناكو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الفرنسي ومحاميه فعلوا كل ما بأيديهم خلال الأيام الأخيرة من أجل التعاقد مع نيمار، كي تتسق الصفقة مع قواعد اللعب المالي النظيف وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ولم يحسم والد نيمار، إمكانية انتقال اللاعب من عدمه إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان.

وبسؤاله عن إمكانية ارتداء نيمار قميص النادي الباريسي هذا الصيف، رد والد اللاعب ووكيله بتصريح مقتضب عبر إذاعة راديو كتالونيا "اسألوا نيمار".

وما زاد التكهنات، تقدم نادي باريس سان جيرمان بعرض مالي مغري، براتب سنوي قيمته 30 مليون يورو، بخلاف سداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 222 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية سر التحول المفاجئ في مستقبل النجم البرازيلي داني ألفيس، الذي كان قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يحول وجهته صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن الظهير الدولي البرازيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان، بعدما تلقى ضمانات من النادي بشأن استقدام نجم برشلونة نيمار.

فيما أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، استقرت على الدخول في صفقة تبادلية، يترك خلالها لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، الذي أبدى أكثر من مرة رغبته في الانتقال إلى البارسا.



وأوضحت الصحيفة، أن النادي الباريسي، يقدر ثمن فيراتي بـ90 مليون جنيه إسترليني، سيتم خصمها من إجمالي الشرط الجزائي للاعب البرازيلي نيمار.