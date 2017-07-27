جوارديولا: زيدان مدرب عظيم.. لا يمكن مقارنة نفسي به

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أكال الإسباني بيب جورديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمديح على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وذلك حسبما أفاد عقب مواجهة الناديين، التي أُقيمت اليوم الخميس، وانتهت بفوز السيتي (4-1)، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، والتي شهدت حضور جماهير تجاوز الـ93 ألف متفرج.

وقال جوارديولا: «زيدان واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، مشاهدته يلعب كانت حُلم ولا يمكن مقارنة نفسي به، وكمدرب يكفي القول أن زيدان حقق دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين كما حقق الدوري الإسباني "الليجا"، هو مدرب عظيم".

وعن الفوز برباعية، تحدث جوارديولا، قائلًا: «ريال مدريد لم يلعب أبدًا بشكل سئ بل كنا أفضل منهم وهذا كل شئ، هم فريق صلب مثل برشلونة، وطلبت من أبنائي اللعب بعدوانية مع وبدون الكرة، والنتيجة ليست مهمة، المهم هو كيف لعبنا والقتالية التي أنهينا بها المباراة».

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وفيما يخص أداء اللاعبين وبعض الغيابات، قال مدرب مانشستر سيتي: «توريه لعب بشخصيته المعروفة بذل جهد كبير، وأحب تدريب لاعبين مثل يايا أنت فقط تمرر له الكرة وهو يستمتع في الملعب، فيما دي بروين فمن الصعب العثور على لاعب مثل نوعيته هو الرجل الذي يقاتل بالملعب ويمرر الأهداف ويقوم بالكثير من الأشياء».

واختتم جوارديولا: «إديرسون قام بالكثير من التصديات، لديه الجودة كحارس وقراءة جيدة للعب بالإضافة للتعامل مع الكرة بالقدمين، وعجلًا أم آجلًا، إديرسون سيكون حارس البرازيل الأول».