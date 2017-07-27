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مورينيو: لا أقارن فريقي بريال مدريد وبرشلونة

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مورينيو: لا أقارن فريقي بريال مدريد وبرشلونة مورينيو: لا أقارن فريقي بريال مدريد وبرشلونة

التحرير

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنّ فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين «هما أفضل فريقين في العالم» ومتفوقان على فريقه لأنهما يحظيان بأفضل اللاعبين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واضاف المدرب البرتغالي، بعد خسارته بهدف دون رد وديا في الكأس الدولية للأبطال أمام برشلونة: «من السهل مقارنة مستوانا ولاعبينا بريال مدريد وبرشلونة، لكننا لا نلعب في المسابقة نفسها إلا عندما نتواجه في دوري أبطال أوروبا، لذا لا أفضل مقارنة فريقي معهما».

وتابع «أفضل اللاعبين الآن موجودين في هذين الناديين وعلينا أن نقبل هذه الحقيقة».

وأشاد مورينيو بلاعبه بول بوجبا قائلا: «أظهر قدارته وأثبت أنه يصل إلى مستوى لاعبي ريال مدريد وبرشلونة».

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ويعتبر بوجبا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله من يوفنتوس إلى يونايتد الصيف الماضي مقابل 105 مليون يورو.

وخسر يونايتد بهدف أمام برشلونة (التفاصيل)، وتعادل يوم الأحد 1-1 مع ريال مدريد في المسابقة ذاتها قبل أن يفوز بركلات الترجيح.

ويستعد يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وسيواجه ريال مدريد يوم 8 أغسطس في كأس السوبر الأوروبية في سكوبيه بمقدونيا.

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التحرير

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