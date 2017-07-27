طبيب بريطاني: "تقليعة الطعام النظيف" قد تؤدي للوفاة

"الطعام النظيف" مصطلح مر بالتأكيد على معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما "انستغرام"، خلال الفترة الماضية. طبيب بريطاني حذر بشدة من هذا الاتجاه الغذائي الذي قال إنه قد يؤدي للوفاة.

تقليعة جديدة انتشرت بشدة خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الطعام النظيف" والتي تعتمد على التخلي عن جميع الوجبات المعبأة والاعتماد على الطعام الطازج فقط. قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى صحية، لكن أحد مختصي التغذية حذر بشدة من تبعاتها الخطيرة على الصحة.

وأثار طبيب بريطاني ضجة كبيرة بتحذيره من مخاطر "الطعام النظيف" والذي قال إنه قد يؤدي إلى الوفاة. وكتب الطبيب البريطاني ماكس بيمبرتون مقالة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، قال فيها إن الفكرة الظاهرة لما يطلق عليه "الطعام النظيف" تخفي خلفها مشكلة كبيرة وهي سوء التغذية.

وأوضح الطبيب الذي تعامل مع حالات عديدة لأشخاص اعتمدوا هذه الطريقة في التغذية وعانوا من مشكلات غذائية كبيرة، أن العديد من أنصار هذه الطريقة لا يتخلوا فقط عن الأطعمة المحفوظة واللحوم المصنعة ولكنهم يتخلوا تماما عن اللحوم ومنتجات الألبان والكربوهيدرات ويعتمدوا على الخضروات فقط.

وأضاف الطبيب المختص في التغذية في مقاله الذي انتشر بشكل واسع في العديد من وسائل الإعلام حول العالم: "يبحث الجسم عن الطاقة بلا فائدة، ثم يبدأ في أكل نفسه، إن صح التعبير".

وأشار بيمبرتون إلى العديد من الحالات التي تعامل معها لأشخاص فقدوا القدرة بعد فترة من اتباع هذا النظام، على القيام بحركات بسيطة في الحياة اليومية بالإضافة إلى الشعور الدائم بالتعب نتيجة نقص السكر في الجسم، وأضاف: "اضطررنا في العديد من الحالات لنقل المرضى لقسم الطوارئ تجنبا لوفاة المرضى".

وأعرب بيمبرتون عن استيائه بشكل خاص من المشاهير الذين يزعمون- وفقا لتعبيره- على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم يتبعون هذه الطريقة في التغذية دون المعاناة من أي مشكلات، مشيرا إلى أن التوجه للغذاء الصحي وأنواع الحميات الغذائية المختلفة، موجودة منذ فترة طويلة، لكن المشكلة صارت أكبر بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الأفكار على نطاق واسع دون إدراك مخاطرها.

وأكد الطبيب أن هناك "أغذية يتناول المرء منها القليل أو الكثير، وما يهم في النهاية هو التغذية المتوازنة وليس التخلي عن مجموعات غذائية بشكل كامل".