خطة علاجية شاملة لمحاربة السمنة المفرطة لدى الأطفال

د ب أ:

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السِمنة المفرطة في الطفولة والمراهقة إنه يمكن محاربة السِمنة المفرطة لدى الأطفال من خلال وضع خطة علاجية شاملة.

وأوضحت أن الخطة العلاجية تقوم على نمط الحياة الصحي، أي إتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من الدهون والسكريات والاعتدال في تناول اللحوم، بالإضافة إلى التخلي عن الوجبات السريعة. كما تعد المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من ركائز نمط الحياة الصحي.

وإلى جانب نمط الحياة الصحي، تتضمن الخطة أيضا دورات تدريبية للأهل والأطفال حول الطرق السليمة لإنقاص الوزن والعادات الحياتية والغذائية الخاطئة، التي تقف عائقا أمام إنقاص الوزن.

ومن المهم أيضا ألا تغفل الخطة العلاجية الجوانب النفسية، التي تلعب دورا مهما في العلاج؛ حيث ينبغي العمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بقيمة الذات لدى الطفل المريض بالسِمنة المفرطة.