أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

خطة علاجية شاملة لمحاربة السمنة المفرطة لدى الأطفال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خطة علاجية شاملة لمحاربة السمنة المفرطة لدى الأطفال

10:48 ص الخميس 27 يوليو 2017

خطة علاجية شاملة لمحاربة السمنة المفرطة لدى الأطفال

خطة علاجية شاملة لمحاربة السمنة المفرطة لدى الأطفا

د ب أ:

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السِمنة المفرطة في الطفولة والمراهقة إنه يمكن محاربة السِمنة المفرطة لدى الأطفال من خلال وضع خطة علاجية شاملة.

وأوضحت أن الخطة العلاجية تقوم على نمط الحياة الصحي، أي إتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من والسكريات والاعتدال في تناول اللحوم، بالإضافة إلى التخلي عن الوجبات السريعة. كما تعد المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من ركائز نمط الحياة الصحي.

وإلى جانب نمط الحياة الصحي، تتضمن الخطة أيضا دورات تدريبية للأهل والأطفال حول الطرق السليمة لإنقاص الوزن والعادات الحياتية والغذائية الخاطئة، التي تقف عائقا أمام إنقاص الوزن.

ومن المهم أيضا ألا تغفل الخطة العلاجية الجوانب النفسية، التي تلعب دورا مهما في العلاج؛ حيث ينبغي العمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بقيمة الذات لدى الطفل المريض بالسِمنة المفرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذه كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

    هو وهي

  • هذه أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال

    هو وهي

  • عادة سيئة أثناء الحمل تغير ملامح وجه الجنين

    هو وهي

  • دراسة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

    هو وهي

إعلان

e130dbe36b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نصيحة كابتن مينا سمير " لعلاج السلوليت والغذاء المناسب لتقليل الدهون في الجسم "

السفيرة عزيزة - نصيحة كابتن مينا سمير " لعلاج السلوليت والغذاء المناسب لتقليل الدهون في الجسم "

مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

السفيرة عزيزة - لقاء مع د/ لميس مراد خبيرة التغذية ... ونصائح لحرق الدهون في الجسم

السفيرة عزيزة - لقاء مع د/ لميس مراد خبيرة التغذية ... ونصائح لحرق الدهون في الجسم

صباحك عربي - الطرق السليمة للتغذية وزيادة نسبة حرق الدهون .. د. منى الشهاوي

صباحك عربي - الطرق السليمة للتغذية وزيادة نسبة حرق الدهون .. د. منى الشهاوي