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السيطرة على حريق بشركة "غزل" في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بشركة "غزل" في العاشر من رمضان

10:51 ص الخميس 27 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق بشركة غزل ونسيج، في دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالحريق، وبانتقال رجال الأمن وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، استطاعوا إخماد النيران.

بالفحص تبين نشوب الحريق بشركة "الفيحاء جروب" للغزل والنسيج، على مساحة 40 ألف متر مربع، إذ اندلعت النيران في كمية من القطن والبوليستر مشونة بمساحة 3 آلاف متر، مُحاطة بسور من الصاج، ما أسفر عن احتراق كمية كبيرة من القطن الخام دون حدوث إصابات.

وبسؤال المدير الإداري بالشركة، رجح حدوث الحريق نتيجة احتراق ذاتي نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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