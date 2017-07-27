الري: دورات تدريبية لـ 235 مهندسًا بالقطاعات التابعة للوزارة

القاهرة - (أ ش أ):

افتتحت المهندسة زبيدة محمد فتح الله، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مجموعة من الدورات التدريبية في مجال "التأهيل لمهام مفتش — مدير أعمال – مساعد مدير أعمال"، والتى تعقد خلال شهر يوليو الجاري بالمقر الرئيسي للقطاع، وذلك لرفع مهارات وزيادة خبرات المهندسين.

وتأتي هذه الدورات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الاستفادة من خبرات قيادات الوزارة السابقين لإلقاء المحاضرات وتوجيه الخبرات المتراكمة لخدمة أبناء الوزارة من المهندسين وغيرهم.

وتتناول الدورات تقديم العديد من الأنشطة والمحاور في مختلف المجالات المتعلقة بالشأن المائي وفي مقدمتها دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة ومعايير النجاح فى التفتيش الفني للوزارة ، والموقف والميزان المائي لمصر ، وحوكمة إدارة الموارد المائية من خلال الخطة القومية، وذلك لـ 235 مهندسا من مختلف المصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.