السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات مختلفة ببعض المحافظات لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ٢٩٩ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 360.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وأصدر القرار رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إنشاء التقطاعات بأراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إنشاء تقاطعات طريق القاهرة / السويس من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر القرار رقم ٣١١ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة بعض المشروعات عليها.

وأصدر أيضا القرار رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٧ بتخصيص قطعة مساحتها ٥ر١٥ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجيستية.