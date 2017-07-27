مسؤول فلسطيني يؤكد لمصراوي استئناف الصلاة داخل المسجد الأقصى

كتب - محمد مكاوي:

أكّد مسؤول فلسطيني عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى، بعد أن أزال الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الأمنية التي فرضها بعد حادث إطلاق النار قبل أسبوعين.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي حضر اجتماع المرجعيات الدينية في رام الله مع الرئيس محمود عباس، لمصراوي، الخميس، إن "المرجعيات الدينية قررت دخول المسجد الأقصى وإقامة الصلوات بداخله".

وأزال الاحتلال الإسرائيلي، الأعمدة والمنصات المعدنية التي كان يجهزها لتركيب الكاميرات الذكية بدلًا من البوابات الإلكترونية على مداخل وأبواب المسجد الأقصى وسط تكبيرات من المرابطين أمام باب الأسباط.

وبحسب شهود عيان، أزال الاحتلال الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الأسباط، بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، كما أزال البوابات الإلكترونية والتي رفض الفلسطينيون الدخول من خلالها إلى المسجد الأقصى.

وكان مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، رفض دخول المقدسيين إلى المسجد الأقصى قبل صدور قرار المرجعيات الدينية التي دعت إلى إقامة صلاة الفجر خارج المسجد. كما دعت إلى اجتماع عاجل في التاسعة من صباح الخميس لاتخاذ قرارا بالدخول إلى المسجد أو مواصلة الاعتصام خارجه.