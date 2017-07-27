أيمن يونس: لاعبو الزمالك «موظفين» باستثناء 3.. وكان يجب إقالة إيناسيو

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قال أيمن يونس، لاعب الزمالك الأسبق، إن مجلس إدارة النادي الأبيض، كان عليه إقالة أوجستو إيناسيو، من منصب المدير الفني للفريق، بعد تجاوزه في حق المجلس خلال المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء.

وأضاف «يونس»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sports»، أن الزمالك قدم أسوأ أداء له عبر تاريخه، أمام العهد اللبناني، واضفًا اللاعبين بالموظفين الفاقدين للانتماء باستثناء الحارس عمر صلاح، ومعه شيكابالا وحازم إمام.

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وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على «ستاد الإسكندرية»، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.