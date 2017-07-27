«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: سنوحد جهود المواجهة.. ونصوب الأخطاء (فيديو)

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تحدث العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة الرئيس وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، ووزراء «الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم العالي» ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، إن الساحة الآن في مصر مهيئة لانطلاق مؤسسات الدولة جميعًا في تلك المهمة الكبيرة وهي محاربة الإرهاب والجماعات التفكيرية والتطرف، إذ أن اللحظات الحالية معبئة بالتهديدات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي من خطر تلك التنظيمات، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض أوضحت ذلك.

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وأشار عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن حديث السيسي في تلك القمة عن أن هناك دولًا تدعم الجماعات الإرهابية وقنوات إعلامية تحتضنهم، جعل رؤية مصر في مكافحة الإرهاب في صدارة الرؤى العالمية في مواجهة هذا الخطر، فكان لابد من إنشاء هذا المجلس الأعلى لاستحداث استراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب.

وتابع: «سنوحد الجهود المتكاملة لمواجهة الإرهاب سواء على مستوى الفكر والتعليم واقتحام المشكلات المؤدية والمسببة للتطرف، كما سيتم تصويب الأخطاء».