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رئيس الوزراء يصل عمان لرئاسة اللجنة العليا المصرية الأردنية

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رئيس الوزراء يصل عمان لرئاسة اللجنة العليا المصرية الأردنية رئيس الوزراء يصل عمان لرئاسة اللجنة العليا المصرية الأردنية

التحرير

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وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى عمان صباح اليوم الخميس، ليترأس وفد في اجتماع الدورة الـ27 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة مع نظيره الدكتور هاني الملقي، الذي كان في استقباله بمطار الملكة علياء.

ويبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة التعاون في مجال المشروعات المشتركة والاستثمارات وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك.

ومن المقرر أن تقام مراسم الاستقبال الرسمية للمهندس شريف إسماعيل بمقر مجلس الوزراء الأردني، وبحضور الدكتورالملقي، حيث يصطف حرس الشرف ويتم عزف السلامين الجمهوريين المصري والأردني، ثم يعقب ذلك عقد لقاء ثنائي يجمع رئيسا وزراء البلدين - ثم تبدأ فعاليات الاجتماع الموسع للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة بحضور وفدي البلدين، وفي ختام الاجتماعات الموسعة المشتركة تقام مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات . 

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وتشهد أعمال الدورة الـ27 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الأخيرة التي عقدت بالقاهرة في أغسطس 2016، وكذا استعراض أوجه التعاون المختلفة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . 

كما تبحث اللجنة المصرية - الأردنية المشتركة أيضًا والتي تعقد في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، التعاون فى مجال الأدوية وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون إضافة إلى التعاون في المجال الزراعي والعمالة والطاقة الكهربائية والنقل البري وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين.

يذكر أن اللجنة العليا المشتركة المصرية - الأردنية تعد الأقدم بين اللجان العليا العربية - العربية، وتعد الآلية الرئيسية لمتابعة كافة الجوانب المنظمة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتجتمع بصفة دورية برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين، مما يعكس الثقل السياسي لأعمال اللجنة.

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