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"حصل وأنت نايم": إسرائيل تتراجع في القدس المحتلة.. واتهام أممي للتحالف العربي 07:26 ص الخميس 27 يوليه 2017

حمّل الاحتلال الإسرائيلي الجسور الحديدة على شاحنات

القاهرة - (مصراوي):مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أزال الاحتلال الإسرائيلي الجسور والأعمدة الحديدة من على باب الأسباط للمسجد الأقصى، كما رفع شبان على فلسطين على الباب ذاته، واتهم تقرير الأمم المتحدة التحالف العربي باستهداف قارب لاجئين قبالة سواحل اليمن، ونفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأنباء التي ترددت عن تقديمه استقالته من إدارة الرئيس دونالد ترامب وغيرها من الأحداث.ويقدم مصراوي عرضًا سريعًا للأخبار التي قد تكون فاتتك خلال ساعات الليل."إسرائيل تتراجع" في خطوة وصفت بتراجع إسرائيل عن إجراءاتها التي فرضتها على المسجد الأقصى، أزال الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، الأعمدة والمنصات المعدنية التي كان يجهزها لتركيب الكاميرات الذكية بدلا من البوابات الإلكترونية على مداخل وأبواب المسجد الأقصى وسط تكبيرات من المرابطين أمام باب الأسباط.وبحسب شهود عيان، أزال الاحتلال الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الأسباط كما أزال البوابات الإلكترونية والتي رفض الفلسطينيون الدخول من خلالها إلى المسجد الأقصى.ورفض مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، دخول المقدسيين إلى المسجد الأقصى قبل صدور قرار المرجعيات الدينية التي دعت إلى إقامة صلاة الفجر خارج المسجد. كما دعت إلى اجتماع عاجل في التاسعة من صباح الخميس لاتخاذ قرارا بالدخول إلى المسجد أو مواصلة الاعتصام خارجه.من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، القيادات ورجال الدين إلى اجتماع عاجل اليوم لتدارس الأوضاع حول القدس بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت تقارير صحفية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي سلم جثامين الشهداء الثلاثة في حادث إطلاق النار داخل إحدى باحات المسجد الأقصى إلى قرية أم الفحم بعد احتجاز دام أسبوعين."اتهام أممي" أفاد تقرير سري للأمم المتحدة أطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء بأن التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن يتحمّل بشكل شبه مؤكد المسؤولية عن قصف استهدف قاربا محملا بالمهاجرين قبالة سواحل اليمن في مارس الماضي.وأدى إطلاق مروحية عسكرية النار على قارب يحمل 140 راكبا إلى مقتل 42 مدنيا وجرح 34 في هجوم قال التقرير إنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.وأضاف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الذي تم تقديمه إلى المجلس هذا الأسبوع أن "هذا القارب المدني تعرض للهجوم بشكل مؤكد تقريبا بواسطة سلاح من عيار 7,62 ملم من طائرة مروحية عسكرية".وتابع "قوات التحالف الذي تقوده السعودية هي الطرف الوحيد في الأزمة الذي يملك القدرة على تشغيل مروحيات عسكرية في المنطقة".ونفى اللواء أحمد عسيري الناطق الرسمي باسم التحالف الاتهامات وقال لفرانس برس "لم يحدث إطلاق نار من قوات التحالف في هذه المنطقة".لا للاستقالة نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء تقارير إعلامية عن اعتزامه الاستقالة بسبب خلافات مع البيت الأبيض.وقال تيلرسون للصحفيين خلال استقباله نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "لن أذهب إلى أي مكان".ووصف تيلرسون علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "جيدة" وانه سيبقى في وظيفته "طالما أن الرئيس يسمح لي".

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