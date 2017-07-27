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إنقاذ سائحتين ايطاليتين و14 مصريا تعطلت بهم سيارتين فى وادي الحيتان بالفيوم

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مصراوي Masrawy

إنقاذ سائحتين ايطاليتين و14 مصريا تعطلت بهم سيارتين فى وادي الحيتان بالفيوم

08:07 ص الخميس 27 يوليو 2017

إنقاذ سائحتين ايطاليتين و14 مصريا تعطلت بهم سيارتين فى وادي الحيتان بالفيوم

الفيوم - (أ ش أ):

أنقذ فريق حماية البيئة بمحافظة الفيوم سائحتين إيطاليتين ضلتا الطريق بوادي الحيتان بالفيوم و14 مصريا تعطلت بهم السيارة فى صحراء الوادي.

وصرح الدكتور عمرو هيبة مدير المحميات الطبيعية بالفيوم بأن ادارة المحمية كانت قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات وزارة البيئة يفد بورود استغاثة من أحد الأشخاص عن طريق هاتف محمول مربوط بالقمر الصناعي (هاتف الثريا) بفقدان سائحين إيطاليتين الطريق في صحراء وادي الحيتان بسبب تعطل سيارتهما.

وقال فى تصريح له اليوم أنه تم تشكيل فريق إغاثة قاده سيد محمد ميهوب مدير موقع وادي الريان وتحديد إحداثيات الموقع والتوصل إلي السيارة المفقودة خلال 15 دقيقة وكانت معطلة على بعد 17 كيلو مترا من المدخل الرئيسي للوادي وتم الوصول إليهما وإنقاذهما.

واضاف أنه تصادف أثناء عودة الفريق العثور على 14 زائرا مصريا آخرين ضلوا الطريق وتعطلت بهم سيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها بسبب غرزها فى الرمال ولم يتمكنوا من الاتصال وتدخل الفريق لإنقاذهم وتحريك الميكروباص وتوفير المياه والمساعدات اللازمة لهم .

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Asha

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