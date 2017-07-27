مهندس استشاري: «المترو السحي» الحل الوحيد لعدم رفع سعر التذكرة

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قال عمرو رؤوف، المهندس الاستشاري، إن تكلفة إنشاء المترو السطحي تمثل 5% فقط من تكلفة الأنفاق، مشيرا إلى أن زيادة تكلفة خطوط المترو الجديدة يجب أن يقابلها زيادة في سعر تذكرة المترو.

وأضاف رؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن وزارة النقل عقيدتها الحالية أن الأنفاق هي الحل الوحيد لاستكمال مراحل المترو، مشددا على أن هذا خطأ جسيم يكلف الدولة مليارات الجنيهات، يمكن توفيرها إذا تبنت الدولة فكرة المترو السطحي.

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وأكد المهندس الاستشاري، أن الإعلانات والأكشاك لن تؤتي دخلا مناسبا للمترو للإنفاق على المشروعات الجديدة، متابعا: «تخفيض تكلفة الإنشاءات هي الحل الوحيد للحفاظ على سعر 2 جنيه لتذكرة المترو».