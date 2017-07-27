الآلاف يشيعون جثمان نائب سوهاج بحضور قيادات المحافظة (صور)

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شيع آلاف من أهالي مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، جثمان نائب الدائرة بمجلس النواب، هرقل وفقي، الذي توفي أمس، بأحد مستشفيات القاهرة عقب صراع طويل مع المرض.

وشارك في تشييع الجثمان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل مدير الأمن بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية الأمن والمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدينين الإسلامي والمسيحي، وتم الدفن بمقابر العائلة بقرية بيت علام.

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وقال عبد المنعم، إن النائب الراحل كان مثالا يحتذى به في الوطنية وخدمة المواطنين وحرصه الدائم على المصلحة العامة، وكانت له اليد البيضاء في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية والخلافات في مركز جرجا.