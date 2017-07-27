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نادر نور الدين: مصر تتربع على عرش مستوردي القمح في العالم منذ 2005

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نادر نور الدين: مصر تتربع على عرش مستوردي القمح في العالم منذ 2005 نادر نور الدين: مصر تتربع على عرش مستوردي القمح في العالم منذ 2005

التحرير

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قال نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن تستهلك 10 مليون طن من القمح المحلي والمتسورد في العام الواحد، مشيرا إلى أنه تم توريد 3.5 مليون من الإنتاج المحلي، ويتبقى 6.5 مليون طن سيتم استيرادهم على مدار العام لتغطية الاستهلاك.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن نظام نقاط الخبز الذي أقره وزير الأسبق رفع استهلاك مصر من القمح من 7 مليون إلى 10 مليون طن في العام، بعد رفع عدد المستفيدين من الخبز إلى 84 مليون مواطن.

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وعن استيراد مصر 1.5 مليون طن خلال الشهر الجاري رغم وجود ناتج محلي 3.5 مليون. أوضح نور الدين، أن وزارة التموين من الممكن أن تكون قد رأت بأن سعر القمح في البورصة بهذا التوقيت رخيصا أو أن هناك زيادة محتملة في الأسعار، ولذلك قررت الاستيراد في هذا التوقيت.

وتابع: «بداية من عام 2005 ومصر تتربع على قائمة استيراد القمح في العالم، وللأسف مفيش مجال لمضاعفة الإنتاج أو وجود منافسة بين المحاصيل الشتوية، ورغبة المزارعين في زراعة البرسيم لتربية المواشي، وهذا يأتي على حساب القمح».

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