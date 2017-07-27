هيثم فاروق يحلل «أزمة الزمالك»: لاعبو الفريق «يستاهلوا الحرق»

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فتح هيثم فاروق، لاعب الزمالك الأسبق، النار على لاعبي الفريق الأبيض، والبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة من العهد اللبناني، مساء الأربعاء.

وكتب فاروق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هدف تسلل ولكن اللعيبة دي تستاهل الحرق، تحليلي للموقف إيناسيو يريد الإقالة، علشان كده بيغرق النادي»، مؤكدًا: «قررت عدم متابعة الفريق الأبيض لفترة ليست بالقصيرة».

وودع الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على «ستاد الإسكندرية»، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.



