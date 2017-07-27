أديب عن منع روسيا مواطنيها من القدوم إلى مصر: «بيلوا دراعنا على حاجة» (فيديو)

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تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تقرير الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، الذي تقول فيه إن السلطات المصرية، حتى الآن، لم تقم بإزالة كل العوائق والنواقص في مجال سلامة الطيران المدني.

وعلق أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على قناة «أون إي»، متسائلًا: «هل آن الأوان أن نتعامل مع روسيا بطريقة مختلفة شوية؟ الروس مابيفهموش الكلام ده، مطارتهم نفسها مش مؤمنة.. قولولهم مافيش مشروع ضعبة يا خواجة».

وتابع: «هو ليه إحنا واقفين عند الروس؟ مين اخترع أن مايجيش سياحة كثيفة لمصر غير الروسية، مين اللي قال إنهم مبدأ في الحياة، عنهم ما جُم»، مستطردًا في حديثه موجهًا سؤال استنكار لـ«الروس»: «مش معنى عاجبكم تركيا؟ الأمن فيها كويس؟».

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واختتم أديب، تعليقه على التقرير الروسي، مرجحًا: «بصراحة هما بيلوا درعنا على حاجة أنا مش فاهمها، عشان أنا معنديش معلومة».