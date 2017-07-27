أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 27/7/2017 بالأسواق

Google+ Print
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 27/7/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 27/7/2017 بالأسواق

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم  الخميس :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10500 جنيه 10900 جنيه
حديد بشاي غير متاح 10850 جنيه
حديد العتال 10350 جنيه 10750 جنيه
حديد عطيه 10350 جنيه 10750 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10250 جنيه 10650 جنيه
حديد المصريين 10350حنيه 10650 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10200 جنيه 10500 جنيه
حديد الجيوشي 10200 جنيه 10500 جنيه
حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10500 جنيه
 
سعر الأسمنت اليوم الخميس :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 808 جنية
أسمنت النصر النصر 770 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 850 جنيه
الفهد الفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 770 جنيه
أسمنت حورس حورس 760 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 755 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 768 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح
أسمنت العريش العسكري 738 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه
السويس للأسمنت السويس 740 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنيه
أسمنت تكنو تكنو 733 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 740 جنية
أسمنت شورى شورى غير متاح
مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية
السويدي السويدي 800 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه
مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنيه

 

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين