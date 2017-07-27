القرموطي «يُطفش» كالون شقة على الهواء: هكذا تكون السرقة (فيديو)

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عرض الإعلامي جابر القرموطي، فيديو عن «مجدى» المعروف إعلاميًا بـ«الدكتور»، الذى قام بالسطو على العديد من الشقق الموجودة في الأحياء الراقية، واستولى على 104 مليون جنيها، وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.

وأجرى القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه عبر فضائية «النهار وان»، تجربة على الهواء مُباشرة، حيث أحضر كالون، وأوضح من خلاله الطريقة التي يتبعها السارق في تغيير «قلب الكالون» وسرقة الشقق.

وعلق على حجم المبالغ المالية الموجودة داخل الشقق، دون توفير وسيلة تضمن تأمينها، قائلًا: «أنت شايل في بيتك هذه المبالغ، طلع منها 3 آلاف جنيه لشراء كاميرا مراقبة حماية لأمنك».

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ونصح القرموطي المشاهدين، بضرورة مشاهدة هذا الفيديو عدة مرات للاستفادة منه، معلقًا أن هذه القضية إذا وقعت في إحدى الدول الأجنبية، سوف يتم تغطيتها في عدد كبير من البرامج، نظرًا لغرابة الفكرة والطريقة التي تم استخدامها في السرقة.

وطالب أصحاب الشقق، بسرعة تغيير «الكالون» في حالة فقدان المفتاح، وليس استخراج مُفتاحًا آخر تعويضًا عن المُفتاح المفقود.