مصراوي Masrawy

احذر.. لا تتناول العصائر مع الوجبات السريعة.. والسبب 01:30 ص الخميس 27 يوليه 2017

احذر.. لا تتناول العصائر مع الوجبات السريعة.. وا

كتب - هشام عواض:الوجبات السريعة وخاصة الهمبورجر أصبحت من أكثر الوجبات التي نتناولها يوميًا خارج المنزل بشكل خاص، لكن لهذه الوجبات تأثيرات كبيرة على زيادة الزون وهناك عادة قد تكون تقوم بها ستؤدي لزيادة وزنك بوتيرة أكبر.أثبتت دراسة قام بها باحثون مؤخرًا في مركز البحوث الغذائية (USDA's nutrition research center) في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر الخبراء توصيات بالابتعاد عن تناول المشروبات العالية في نسب السكر مع الوجبات الغنية بالبروتين، بحسب موقع "webteb" المختص بالأمور الطبية.وذكرت الدراسة أن قيامك بشرب كوب عصير على سبيل المثال البرتقال مثلاً مع وجبة الهامبرجر قد يجعلك تشعر بتعب مضاعف، وقد يسرع من وتيرة زيادة الوزن لديك.والأمر هنا لا يقتصر على الهامبرجر وعصير البرتقال، بل تمتد القائمة لتطال أي مزيج من عصير عالي في السكريات ووجبة عالية في البروتينات، مثل سلطة الدجاج وعصير البرتقال، إذ وجد العلماء أنك بذلك قد تقلل من وتيرة عمليات الأكسدة الضرورية لحرق الدهون في الجسم بنسبة 8%.وعمليات الأكسدة هذه بمثابة تمارين الإحماء التي يحتاجها الجسم لبدء تفكيك جزيئات الدهون وتحويلها إلى طاقة يحتاجها الجسم على المدى الطويل.ووجد الباحثون أن ما نسبته الثلث من السعرات الحرارية التي تحتوي عليها العصائر والمشروبات الغنية بالسكر المضاف لم يتم حرقها، وأن عمليات أيض الدهون قلت وتيرتها لدى تناول العصائر والمشروبات المشبعة بالسكريات إلى جانب الوجبات البروتينية، بالإضافة إلى أن عمليات استقلاب الوجبات وهضمها احتاج لطاقة أقل من المعتاد، وكل هذه أمور قد تحفز الجسم على تخزين كميات أكبر من الدهون.وشملت الدراسة 27 شخصاً بالغاً، بينهم 13 امرأة و14 رجل، كانت أوزانهم جميعاً ضمن الحد المعقول والصحي، وأعمارهم تقارب 23 عاماً، وتم إعطاؤهم وجبات مختلفة البنية على مدى زيارتين، استغرقت كل زيارة حوالي 24 ساعة، حيث تمت مراقبتهم في كل زيارة بعد وضعهم في غرف مزودة بأدوات قياس للعديد مما يحدث في أجسامهم، مثل: التغير في درجات الحرارة، كمية الأكسجين المستهلك، كمية ثاني أكسيد الكربون الخارج من الجسم. الأمر الذي مكن العلماء من قياس طرق تعامل الجسم مع المواد الغذائية وعمليات حرقها وأكسدتها وبدقة.ولاحظ العلماء كذلك أن المشاركين في الدراسة كانت شهيتهم لاستهلاك الأطعمة المالحة والمقبلات الفاتحة للشهية كبيرة بشكل ملحوظ لفترة 4 ساعات متواصلة بعد تناولالوجبات السريعة التي تضمنت مشروبات غنية بالسكر.ولا زالت نتائج هذه الدراسة قيد التحري، لا سيما أنها قد تم إجراؤها على فئة صغيرة جدًا من الشباب الأصحاء ولفترة قصيرة نسبيًا.

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