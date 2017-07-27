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أياكس: المغربي عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة

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أياكس: المغربي عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة أياكس: المغربي عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة

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أعلن نادى أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن لاعبه عبد الحق نوري، المنحدر من أصول مغربية، قد استفاق من الغيبوبة، وخرج من غرفة العناية المركزة، في أحد المستشفيات الهولندية.

وقال نادي أياكس أمستردام، عبر موقعه الرسمي، إن نوري، لا يزال يخضع للمراقبة الطبية، مشيرًا إلى أن اللاعب بات يتنفس بدون مساعدة الأجهزة الطبية، رغم التلف الشديد في خلايا الدماغ الذي تعرض له.

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وكان عبد الحق نورى، 20 عاما، سقط مغشيا عليه في مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمن الألماني، الشهر الجاري، في النمسا، بعد مرور 70 دقيقة على انطلاق المباراة، قبل أن يتم علاجه لمدة 30 دقيقة داخل أرض الملعب، لينقل إلى المستشفى بعد ذلك عبر طائرة مروحية.

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التحرير

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