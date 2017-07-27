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ترامب: شركة الإلكترونيات التايوانية "فوكسكون" ستفتتح مصنعا في الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

: شركة الإلكترونيات التايوانية "فوكسكون" ستفتتح مصنعا في الولايات المتحدة

03:09 ص الخميس 27 يوليو 2017

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن شركة تصنيع الإلكترونيات التايوانية "فوكسكون" ستفتتح مصنعا في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن فوكسكون ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج شاشات "إل سي دي" باستثمارات قيمتها 10 مليارات دولار في ولاية ويسكونسن بشمال وسط البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر مبدئيا نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة، موضحا أن عدد الوظائف قد يزيد في نهاية المطاف إلى 13 ألفا.

وأضاف ترامب لرئيس شركة فوكسكون "تيري جو" في البيت الأبيض: "شكرا لكم على استثماركم في العامل الأمريكي". وأضاف "إنهم لن يخذلوكم ... لا يوجد أحد مثل العامل الأمريكي".

ولم تقل فوكسكون بعد أي منطقة في ويسكونسن ستستضيف المصنع الجديد.

وتشتهر فوكسكون بصناعة هواتف "آي فون" في الصين.

ووصف مسؤولون بالبيت الأبيض ذلك التطور بأنه مهم لاستعادة صناعة الإلكترونيات في الولايات المتحدة بعد عقود من الاستعانة بمصادر خارجية.

وقال حاكم ويسكونسن، سكوت ووكر، إن الولاية ستقدم حوافز اقتصادية للشركة بنحو ثلاثة مليارات دولار.

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