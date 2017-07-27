ملامح فنية من مباراة الزمالك والعهد اللبناني (تحليل)

التحرير

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ودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من البطولة.

ويستعرض «التحرير» الأسباب التي أدت لخسارة الزمالك أمام العهد اللبناني وتوديع البطولة:

1- بداية خاطئة :

بدأ الزمالك مباراة العهد اللبناني بطريقة 4/4/2 وبتشكيل مفاجىء خاطىء بالدفع بحسني فتحي في الجبهة اليسرى وفي الجبهة اليمني حازم إمام وثلاثي في خط الوسط( معروف يوسف - طارق حامد - إبراهيم صلاح) فريق الزمالك الذي بدأ فاقدًا للهوية الهجومية، وجاء إشراك حسني فتحي في الجبهة اليسرى الذي لا يجيد فيها ليضعف الزمالك تمامًا في هذه الجهة مع الدفع بالمهاجم شاب مصطفى محمد الذي لم يجد مساندة من زملائه، كما ظهر خط وسط الزمالك علي خط واحد، وفقد الانتشار الجيد في منطقة الوسط، وظهر الجانب الهجومي للزمالك للثنائي ( باولو وشيكابالا ) منفصلا عن خط الوسط، وجاءت هجمة الزمالك الوحيدة بمجهود شخصي من شيكابالا وحازم إمام.

2- تغيرات خاطئة:

حول الزمالك طريقة لعبه سريعا إلي ( 4\3\3) بعد خروج مصطفى محمد ونزول إبراهيم عبد الخالق إلا أن نزول عبد الخالق قضى على الشق الهجومي للفريق لأن رباعي وسط الملعب يغلب عليه الطابع الدفاعي ( معروف يوسف - طارق حامد - إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق) وجاء سوء انتشار الرباعي في خط الوسط ليمنح العهد اللبناني الاستحواذ على منطقة الوسط.

خروج معروف يوسف الذي كان يجيد في الجبهة اليسري ونزول محمود "دونجا" أفقد الزمالك الجبهة اليسرى خاصة إن حسني فتحي لم يجيد فيها طوال المباراة.

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3- عدم مساندة هجومية:

كان الزماك يحتاج لتدعيم بلاعب هجومي قوي يساند باولو الحاضر الغائب الذي لم يجد أي مساندة من خط الوسط وبدأ النزول إلي وسط الملعب وأطراف الملعب لإستلام الكرة.

دفع إيناسيو بأخر أوراقة بنزول باسم مرسي بدلا من باولو المهاجم الوحيد ، ليواصل إيناسيو سوء إداراته الفنية والتغييرات الغير موفقة، حيث أن نزول باسم مرسي لابد أن يكون على حساب أي من رباعي خط الوسط وليس حسام باولو.

لم ينجح الزمالك في تنفيذ هجمة واحدة صحيحه طوال الشوط الثاني وسبب ذلك للأدوار المشابهة لرباعي خط الوسط ( دونجا - طارق حامد- إبراهيم صلاح -إبراهيم عبد الخالق) ولم يجد باسم مرسي أي مساندة من منطقة الوسط أو حتي من الأطراف الهجومية حيث أرسل حسني فتحي 8 عرضيات خاطئه من أصل 10 عرضيات داخل المنطقة.