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طارق يحيى عن تلقينه في المؤتمر الصحفي: مش أخلاقي

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طارق يحيى عن تلقينه في المؤتمر الصحفي: مش أخلاقي طارق يحيى عن تلقينه في المؤتمر الصحفي: مش أخلاقي

التحرير

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نفى طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة بنادي ، تدخله في اختيار تشكيل الفريق خلال مباراة العهد اللبناني، مشيرًا إلى أن رأيه استشاري فقط، قائلًا: «أقسم بالله ما اتدخلت في التشكيل، وماليش علاقة باختيار اللاعيبة والتغييرات».

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء العرب»، الذي يعرض على قناة ON sport، إنه يتشاور مع إيناسيو، والأخير يسمعه وفي النهاية ينفذ ما يراه من وجهة نظره، مؤكدًا أنه ينتمي لنادي الزمالك قبل أى شئ آخر.  

 وعلق نجم الزمالك السابق، على تصريحات البعض بأن علاء مقلد، ومترجم إيناسيو، قاما بتلقينه خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قائلًا:" كان يريد إبلاغه بأمر ما ليس له علاقة بالمؤتمر، لأنه لم يكن يعلم بتواجده به".

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 وتابع «لم يكن من اللائق احضار علاء مقلد الهاتف لي أثناء حديثي في المؤتمر، لأنه تم اتهامي بالتحامل على إيناسيو وفقًا لم قاله لي مقلد، ودي مش أخلاقي».   

 

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التحرير

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