حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات الجنود الأفغان بتفجير انتحاري وعقوبات أمريكية على القيادة الفنزويلية.

1- الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين بالحكومة الفنزويلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على 13 من كبار المسئولين في الحكومة الفنزويلية وشركات النفط التابعة للدولة.

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2- الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد حق تصويت بولندا في هيئاته

علم الاتحاد الأوروبي وعلم بولندا (أ ف ب)

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "على الفور" خطوات لتجميد حق بولندا في التصويت في هيئاته في حال إقالة قضاة المحكمة العليا.

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3- إيران تدين العقوبات الأمريكية "العدائية" بحقها

الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم (أ ف ب)

اعتبرت إيران أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات جديدة بحقها يعد "إجراء عدائيا" يخرق التزامات واشنطن بموجب الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

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4- مقتل 26 جنديًا أفغانيًا في هجوم لطالبان في قندهار

انتشار أمني في موقع الانفجار اليوم (أ ف ب)

قتل 26 جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم نفذته حركة طالبان على قاعدة في ولاية قندهار في جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في ما يشكل ضربة جديدة لقوات الأمن.

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5- مقتل جنديين ألمانيين فى سقوط مروحية في مالي

مروحية عسكرية ألمانية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن جنديين ألمانيين قتلا فى تحطم مروحية بشمالي مالي.

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