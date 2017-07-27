أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائب رئيس حزب التجمع: إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب تأخر قليلًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب رئيس حزب التجمع: إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب تأخر قليلًا

12:42 ص الخميس 27 يوليو 2017

نائب رئيس حزب التجمع: إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب تأخر قليلًا

عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع

كتبت- مروة شوقي:

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن القرار الرئاسي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب "تأخر قليلًا" كان يجب صدوره منذ 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه خطوة رئيسية لمواجهة مخططات إفشال الدولة المصرية.

ودعا مغاوري، المجلس مراجعة كافة السياسات التي تتبعها الدولة من تعليم وثقافة والإعلام، وكافة الميادين الدولية للتأكد من خلوها من الذين يناصرون الإرهاب.

وأضاف في تصريح لمصراوي: "يجب أن يكون لأعضاء المجلس الصلاحيات الكافية بالتدخل واتخاذ القرارت التي من شانها تنقية أجهزة الدولة من الداعمين للإرهاب فعلًا أو قولًا".

وبحسب نائب رئيس حزب التجمع، فإن "المجلس يمثل آلية لنجاة بمصر حتى لا تقع في براثن الفخ الذي ينصب لكل الدول التي يراد لها السقوط، خاصة أن المنطقة العربية مستهدفة ضمن مخطط لتفتيت الدول".

كان الرئيس عبدالفتاح ، أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويأتي القرار بعد 3 أشهر منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في .

وجاء إعلان السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بعد تفجيري كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية في 9 أبريل الماضي، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​السيسي يصدر قوانين بربط موازنة "المحطات النووية" و"قناة السويس" للعام

    أخبار

  • خبراء: 9 طرق تتبناها الدول الداعمة للإرهاب لـ"إفشال الدولة المصرية"

    أخبار

  • "برلمانية الوفد": إنشاء "القومي لمواجهة الإرهاب" بداية صحيحة لمعالجة

    أخبار

  • 8 مهام لـ"القومي لمكافحة الإرهاب".. أبرزها منح قروض لمن يقلع عن التطرف

    أخبار

إعلان

2f697fbbac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين