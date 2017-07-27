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اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن "أبو ريدة" لإلغاء حكم حل اتحاد الكرة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن "أبو ريدة" لإلغاء حكم حل اتحاد الكرة

12:25 ص الخميس 27 يوليو 2017

مجلس الدولة

كتب- طارق سمير:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

قال محمد مصطفى الماشطة، بصفته وكيلًا عن "أبو ريدة"، في أسباب الطعن، إن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم؛ إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري.

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مصراوي Masrawy

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