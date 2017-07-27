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خالد بيومي عن الزمالك: ماذا ننتظر من فريق يقوده 3 مدربين؟

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خالد بيومي عن الزمالك: ماذا ننتظر من فريق يقوده 3 مدربين؟ خالد بيومي عن الزمالك: ماذا ننتظر من فريق يقوده 3 مدربين؟

التحرير

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انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، أداء أمام العهد اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أى محاولات هجومية في الشوط الثاني من اللقاء.

وتابع «بيومي»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة أبو ظبي الرياضية، «ماذا ننتظر من فريق يدربه 3 مدربين، رئيس النادي، وطارق يحيى، وإيناسيو، لا توجد كرة قدم هكذا».

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وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من البطولة.  

 

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