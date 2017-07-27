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بأوامر مرتضى منصور.. الزمالك يتحفظ على إيناسيو

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بأوامر مرتضى منصور.. الزمالك يتحفظ على إيناسيو بأوامر مرتضى منصور.. الزمالك يتحفظ على إيناسيو

التحرير

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في مشهد غريب يضاف إلى سجل المشاهد المثيرة للدهشة في ، قام رئيس نادي الزمالك، بتكليف الثنائي علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي وشريف مصطفى أحد الموظفين المقربين منه بالتحفظ على البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق، وعدم السماح له بالتحدث إلى وسائل الاعلام عقب نهاية مباراة فريقه أمام العهد اللبناني، والتي إنتهت بسارة الأبيض بنتيجة 0-1.

وقام الثنائي مقلد ومصطفى باصطحاب المدير الفني من غرفة ملابس الفريق، وحتى باب الأتوبيس الخاص بالزمالك، بل إنهم صعدوا معه للحافلة حتى تتحرك من استاد الإسكندرية إلى مقر معسكر الفريق بأحد فنادق برج العرب.

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وشهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بين المدرب البرتغالي، ورئيس نادي الزمالك، بعد أن قام الأول بإتهام الأخير بالكذب والجبن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الثلاثاء في استاد الاسكندرية.

وودع الزمالك البطولة العربية بعد خسارته اليوم من العهد اللبناني، بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة، بينما يتصدر  الفتح الرباطي المغربي المجموعة برصيد 4 نقاط يليه العهد اللبناني في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

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التحرير

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