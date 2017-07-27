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غرائب مؤتمر الزمالك: علاء مقلد يلقن طارق يحيى والأخير ينتقد إيناسيو

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غرائب مؤتمر الزمالك: علاء مقلد يلقن طارق يحيى والأخير ينتقد إيناسيو غرائب مؤتمر الزمالك: علاء مقلد يلقن طارق يحيى والأخير ينتقد إيناسيو

التحرير

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شهد المؤتمر الصحفي عقب مباراة والعهد اللبناني، لقطات غريبة، بعدما همس علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، ومترجم البرتغالي أوجستو إيناسيو، في أذن طارق يحيى خلال المؤتمر.

ورفض طارق يحيى الافصاح عن حديث  علاء مقلد، والمترجم معه أثناء المؤتمر، مشيرًا إلى أن الفريق خاض المباراة متأثرًا بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه إيناسيو قبل المباراة بساعات وهاجم خلاله مجلس الإدارة.

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ومن جانبه علق «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، إن ما يحدث في نادي الزمالك  حاليًا «عيب لما يدخله تليفون يقوله هتقول إيه، والكلام اللي جاله طالبه بتحميل الهزيمة لإيناسيو».

وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من البطولة.  

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