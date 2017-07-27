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ميدو يفتح النار: اللي بيحصل ده مهزلة.. وجمهور الزمالك أكبر منكم كلكم

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ميدو يفتح النار: اللي بيحصل ده مهزلة.. وجمهور الزمالك أكبر منكم كلكم ميدو يفتح النار: اللي بيحصل ده مهزلة.. وجمهور الزمالك أكبر منكم كلكم

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على مشهد دخول علاء مقلد، مدير عام نادي ، وحسني خطاب مترجم البرتغالي أوجستو إيناسيو، إلى قاعة المؤتمرات والتحدث في أذن طارق يحيى خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام العهد اللبناني، مساء اليوم الأربعاء.

وقال «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، إن ما يحدث في نادي الزمالك  حاليًا «عيب لما يدخله تليفون يقوله هتقول إيه، والكلام اللي جاله طالبه بتحميل الهزيمة لإيناسيو».

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وانفعل مهاجم الفريق القلعة البيضاء السابق قائلًا «اللي بيحصل ده مهزلة، ولا يليق بإسم نادي الزمالك، وجمهور الزمالك أكبر منكم كلكم جميعًا، أنا لو في الاستاد همشي، ولا اتفرج على الفرقة دي».

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التحرير

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