جماهير الزمالك تهاجم «باولو».. واللاعب يرد بـ«إشارة خارجة»

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تعرض حسام باولو، مهاجم نادي الزمالك لإنتقادات حادة من جانب جماهير القلعة البيضاء، وذلك أثناء مباراة العهد اللبناني في إطار مسابقات البطولة العربية للأندية.

وقام باولو بالبصق على الجماهير، كما قام بتوجيه إشارة غير لائقة لهم أثناء تواجده الملعب، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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وودع الزمالك البطولة العربية، بعد أن تعادل في أولى مبارياته أمام فريق الفتح الرباطي، والخسارة اليوم من العهد اللناني بهدف دون رد.

وتستضيف مصر البطولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل بمشارك 12 فريقًا عربيًا.