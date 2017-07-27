اليوم.. محكمة النقض تصدر حكمها في طعون 27 طالبًا بـ"أحداث الازهر"

كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، اليوم الخميس، حكمها في الطعون المقدمة من 27 طالبا بجامعة الأزهر، على الأحكام ضدهم بالحبس ما بين 7 سنوات وسنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب الأزهر".

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكامها بحق المتهمين في شهر يونيو من العام الماضي، بالسجن7 سنوات لـ 13 متهمًا، ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، والحبس لمدة عام واحد لمتهمين اثنين مع إيقاف التنفيذ، وبراءة إثنين آخرين.

وتعود أحداث القضية إلى 30 أكتوبر 2013، حينما قامت مجموعة من طلبة جامعة الأزهر بالمشاركة مع آخرين من خارج الجامعة، بالتجمهر داخل الحرم الجامعي، والبلطجة واستعراض القوة، وإتلاف واجهة المبنى الإداري للجامعة واقتحامه وإتلاف ما به من أثاث بالمكاتب الإدارية ومستندات وأجهزة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والنظام العام، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة "مباني جامعة الأزهر" وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسئولين الإداريين بالجامعة، والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.