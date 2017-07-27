أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: استمرار التصعيد ضد قطر ومطاردة فلول داعش بالعراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرب اليوم: استمرار التصعيد ضد قطر ومطاردة فلول داعش بالعراق

12:17 ص الخميس 27 يوليو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها امتناع قطر عن امداد بالغاز ومطاردة بقايا داعش في الأنبار، علاوة على تقدم الجيش اليمني ضد الحوثيين.

1- قطر ترفض طلبات جديدة لتوريد الغاز المسال إلى مصر

1

قطر ترفض طلبات جديدة لتوريد الغاز المسال إلى مصر (أ ف ب)

قالت مصادر إن قطر رفضت بضعة طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وهو ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تجارة الطاقة في المنطقة، وفقًا لـ"رويترز".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- بوتين يوقع على بروتوكول نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

2

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم (أ ف ب)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول حول نشر مجموعات جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية، وذلك ضمن اتفاقية مبرمة بين بلاده وسوريا، صادق عليها برلمانا البلدين، حسبما ذكرت وكالة " انترفاكس" الروسية للأنباء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الجيش اليمني يحرر معسكر استراتيجي من قبضة الحوثيين

3

عناصر من القوات الموالية للشرعية باليمن - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية سيطرتها على معسكر استراتيجي بمحافظة تعز على مسافة 275 كيلومترًا جنوب صنعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الإمارات تجمد أرصدة وحسابات المدرجين على "قوائم الإرهاب"

4

وزير الخارجية الاماراتي بجانب نظيره المصري في القاهرة (أ ف ب)

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- انطلاق عمليات واسعة لمطاردة عناصر "داعش" في صحراء الأنبار بالعراق

5

جندي من الجيش العراقي في الموصل اليوم (أ ف ب) 

أعلن قائد عمليات الجزيرة بالعراق اللواء الركن قاسم المحمدي اليوم، الأربعاء، عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين