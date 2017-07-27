العرب اليوم: استمرار التصعيد ضد قطر ومطاردة فلول داعش بالعراق

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها امتناع قطر عن امداد مصر بالغاز ومطاردة بقايا داعش في الأنبار، علاوة على تقدم الجيش اليمني ضد الحوثيين.

1- قطر ترفض طلبات جديدة لتوريد الغاز المسال إلى مصر

قطر ترفض طلبات جديدة لتوريد الغاز المسال إلى مصر (أ ف ب)

قالت مصادر إن قطر رفضت بضعة طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وهو ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تجارة الطاقة في المنطقة، وفقًا لـ"رويترز".

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2- بوتين يوقع على بروتوكول نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم (أ ف ب)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول حول نشر مجموعات جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية، وذلك ضمن اتفاقية مبرمة بين بلاده وسوريا، صادق عليها برلمانا البلدين، حسبما ذكرت وكالة " انترفاكس" الروسية للأنباء.

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3- الجيش اليمني يحرر معسكر استراتيجي من قبضة الحوثيين

عناصر من القوات الموالية للشرعية باليمن - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية سيطرتها على معسكر استراتيجي بمحافظة تعز على مسافة 275 كيلومترًا جنوب صنعاء.

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4- الإمارات تجمد أرصدة وحسابات المدرجين على "قوائم الإرهاب"

وزير الخارجية الاماراتي بجانب نظيره المصري في القاهرة (أ ف ب)

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.

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5- انطلاق عمليات واسعة لمطاردة عناصر "داعش" في صحراء الأنبار بالعراق

جندي من الجيش العراقي في الموصل اليوم (أ ف ب)

أعلن قائد عمليات الجزيرة بالعراق اللواء الركن قاسم المحمدي اليوم، الأربعاء، عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.

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