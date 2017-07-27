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المسلماني: «الجزيرة» جناح عسكري وليس مشروعًا تنويريًا

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المسلماني: «الجزيرة» جناح عسكري وليس مشروعًا تنويريًا المسلماني: «الجزيرة» جناح عسكري وليس مشروعًا تنويريًا

التحرير

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قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن قناة الجزيرة جناح عسكري يهدف إلى تخريب المنطقة العربية، مضيفًا أن هذه القناة لم تكن قناة تنويرية لكونها جاءت للدفاع عن التطرف والجماعات الإرهابية.

وأضاف المسلماني خلال لقائه اليوم الأربعاء ببرنامج «ساعة من »، المذاع على شاشة «الغد» ، أن قناة الجزيرة لم تأت للدفاع عن الإسلام وإنما جاءت للدفاع عن التطرف، متابعًا أن رسالة القناة لم تكن مشروعا تنويريا، إذ تم تدشينها لتخريب المنطقة.

وأوضح أن قناة الجزيرة جاءت من أجل صناعة الظلام وصناعة الفتنة في المنطقة العربية لكونها فتحت أبوابها للمتطرفين، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة هي من روجت لحركتي طالبان وبوكو حرام.

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وتابع الإعلامي أن قطر تُضحي بمحيطها الخليجي والعربي من أجل تنظيم جماعة الإخوان، موضحًا أن قوى كبرى تدفع هذه الدولة لهذا السلوك، لذلك يجب أن نكتفي بقطر، ونؤجل ما وراء قطر.

وأشار المسلماني إلى أن ما تقوم بإنجازه على الصعيد الاقتصادي غير واضح للمواطن، وأن قليلا من المسئولين فقط من يستطيعون شرح الإجراءات الاقتصادية جيدًا.

ولفت إلى أن الإعلام بات أساسيًا في وقتنا الحالي ودوره أصبح جوهريًا سواء في قيام الدولة أو سقوطها، وسواء في نجاح مرشح أو خسارته.

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التحرير

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